Nettoyeur haute pression K 2 Premium Power Control
Nettoyeur haute pression K 2 Premium Power Control avec réservoir à détergent pour les salissures légères. Avec assistant d'application pratique fournissant des conseils de nettoyage utiles par le biais d'une application.
Le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Premium Power Control assure un résultat de nettoyage encore meilleur lorsqu'il est associé à l'application Kärcher Home & Garden. L'application comprend un assistant d'application utile qui fournit à l'utilisateur des conseils et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage. De surcroît, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. L'appareil est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord Quick Connect. Le niveau de pression se règle directement sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle optimal lors de toutes les tâches de nettoyage. En outre, l'appareil est équipé d'une poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement pratiques, d'un réservoir à détergent amovible pour faciliter le remplissage ainsi que de supports pratiques pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble. Le K 2 Premium Power Control est idéal pour le nettoyage des vélos, des outils de jardinage ou du mobilier de jardin.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet et lances d'arrosage avec Quick ConnectIl suffit de fixer et de tourner les deux lances d'arrosage différentes disponibles en fonction des besoins. Réglage optimal de la pression : 3 niveaux de pression et un mode détergent sont disponibles au choix. Contrôle facile : des symboles sur les lances d'arrosage indiquent les réglages effectués.
Poignée télescopique réglable en hauteurPermet de tirer l'appareil à une hauteur confortable. Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Solution propre du réservoir
- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Type de courant (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids emballage inclus (kg)
|6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|246 x 280 x 586
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Lance d'arrosage Click Vario Power
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 7 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 2 Premium Power Control
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.