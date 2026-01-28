Hogedrukreiniger K 5 Premium Smart Control Flex
De K 5 Premium Smart Control Flex met slangenhaspel, PremiumFlex slang en G 180 Q Smart Control pistool, geschikt voor zware vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en auto's.
Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de hogedrukreiniger K 5 Premium Smart Control Flex worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. Dit betekent dat de gebruiker via de smartphone optimaal wordt ondersteund in veel reinigingssituaties en bij veel reinigingstaken. De app biedt veel nuttige functies, zoals de toepassingsadviseur met nuttige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt ook over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk wordt ofwel op het spuitpistool zelf ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur van de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het LCD-display kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere kenmerken van de uitrusting zijn onder meer het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem, de PremiumFlex hogedrukslang, de telescopische handgreep van aluminium, het Quick Connect-systeem waarmee je de hogedrukslang in en uit het apparaat en het spuitpistool kunt klikken, en de parkeerpositie, zodat je altijd bij de accessoires kunt.j de accessoires kunt.
Kenmerken en voordelen
Smart Control hogedrukpistool met Boost modus en 3-in-1 Multi Jet hogedruklansHogedrukpistool met LCD-scherm en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht om hardnekkig vuil aan te pakken. De roterende 3-in-1 Multi jet omvat drie verschillende sproeiers voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|17
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme services en functionaliteiten in de app
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren