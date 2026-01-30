Razendsnel: de ultracompacte, ruimtebesparende K 2 Horizontal hogedrukreiniger verwijdert in een oogenblik vuil van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubelen. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rondom het huis en de tuin. Met de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig met een simpele draaibeweging worden aangepast aan het oppervlak. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draagbeugel kunt u de K 2 Horizontal gemakkelijk vervoeren naar waar hij nodig is. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de vier meter lange hogedrukslang dankzij de snelkoppeling eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool kan worden geklikt. Het spuitpistool en de spuitlans kunnen voor het gemak op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wikkelt zich slim om de voet van het apparaat.