Hogedrukreiniger K 2 Premium Horizontal VPS
Klein en ruimtebesparend: de K 2 Premium Horizontal is de perfecte hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling, bijvoorbeeld op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen. Inclusief Varop Power Spuitlans.
Razendsnel: de ultracompacte, ruimtebesparende K 2 Horizontal hogedrukreiniger verwijdert in een oogenblik vuil van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubelen. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rondom het huis en de tuin. Met de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig met een simpele draaibeweging worden aangepast aan het oppervlak. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draagbeugel kunt u de K 2 Horizontal gemakkelijk vervoeren naar waar hij nodig is. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de vier meter lange hogedrukslang dankzij de snelkoppeling eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool kan worden geklikt. Het spuitpistool en de spuitlans kunnen voor het gemak op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wikkelt zich slim om de voet van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Ultra-compact apparaatVoor een eenvoudige, plaatsbesparende opberging, zelfs in kleine hokjes. Kan met één hand worden gedragen.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 197 x 264
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Premium Horizontal VPS
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.