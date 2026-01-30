La propreté en un clin d'œil : particulièrement petit et peu encombrant, le nettoyeur haute pression K 2 Horizontal permet d'éliminer en un tour de main les salissures des petites surfaces et des véhicules, des outils de jardinage et du mobilier de jardin. L'appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Grâce à la lance d’arrosage Vario Power (VPS), la pression d’eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Horizontal peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l’appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d’arrosage se rangent facilement sur l’appareil. Le câble s’enroule intelligemment autour du pied de l’appareil