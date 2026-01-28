Maak vuil op auto's, trappen, tuingereedschap en tuinmeubelen verleden tijd: de K 2 Premium FJ hogedrukreiniger met Single Spray Lance (enkele spuitlans) en Vuilfrees met roterende puntstraal is de ideale oplossing voor incidentele schoonmaakklussen rondom uw eigendom. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 2 Premium FJ gemakkelijk te vervoeren naar elke plek waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de 4 meter lange hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool geklikt kan worden. Alle meegeleverde accessoires kunnen gemakkelijk op de K 2 Premium FJ zelf worden opgeborgen. Incl. foam-jet voor goed hechtend schuim en maximale vuiloplossende kracht.