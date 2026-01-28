Hogedrukreiniger K 2 Premium FJ
Zeg vaarwel tegen vuil: zorg dat uw tuinmeubelen en kleinere tuinoppervlakken er op hun best uitzien met de K 2 Premium FJ hogedrukreiniger. Inclusief foam-jet en 0,5L autoshampoo.
Maak vuil op auto's, trappen, tuingereedschap en tuinmeubelen verleden tijd: de K 2 Premium FJ hogedrukreiniger met Single Spray Lance (enkele spuitlans) en Vuilfrees met roterende puntstraal is de ideale oplossing voor incidentele schoonmaakklussen rondom uw eigendom. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 2 Premium FJ gemakkelijk te vervoeren naar elke plek waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de 4 meter lange hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool geklikt kan worden. Alle meegeleverde accessoires kunnen gemakkelijk op de K 2 Premium FJ zelf worden opgeborgen. Incl. foam-jet voor goed hechtend schuim en maximale vuiloplossende kracht.
Kenmerken en voordelen
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|242 x 285 x 790
Inbegrepen bij levering
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo RM 562
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter