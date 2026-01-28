Pour reléguer au passé les salissures sur les véhicules, dans les escaliers, sur les outils de jardinage et le mobilier de jardin : doté d'une lance d'arrosage simple et d'une rotabuse à jet crayon rotatif, le nettoyeur haute pression K 2 Premium FJ est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles autour de la maison. Avec ses roues maniables, le K 2 Premium FJ se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement sur le K 2 Premium FJ. Inclut un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et un pouvoir maximal de dissolution de la saleté.