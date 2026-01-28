Nettoyeur haute pression K 2 Premium FJ
Dites adieu aux salissures : le nettoyeur haute pression K 2 Premium FJ vous permet de faire régner la propreté à l'extérieur de votre maison, du mobilier de jardin aux petites surfaces au jardin. Canon à mousse inclus.
Pour reléguer au passé les salissures sur les véhicules, dans les escaliers, sur les outils de jardinage et le mobilier de jardin : doté d'une lance d'arrosage simple et d'une rotabuse à jet crayon rotatif, le nettoyeur haute pression K 2 Premium FJ est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles autour de la maison. Avec ses roues maniables, le K 2 Premium FJ se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement sur le K 2 Premium FJ. Inclut un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et un pouvoir maximal de dissolution de la saleté.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Type de courant (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|242 x 285 x 790
Inclus dans la livraison
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures prêt à l'emploi RM 562
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré