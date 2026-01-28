De K 7 Premium Power is uitgerust met een watergekoelde motor voor een lange levensduur en is ontworpen voor frequente reiniging, evenals voor het omgaan met de aanzienlijke hoeveelheden vuil die vaak worden aangetroffen op paden, zwembaden, fietsen of grote auto's, enz. Tot het uitrustingspakket behoren een pistool met praktische Quick Connect-adapter via een hogedrukslang met een lengte van 10 m, een waterfilter die de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS kan met een simpele handomdraai worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. Andere uitrustingsdetails zijn de slanghaspel, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.