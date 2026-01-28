Hogedrukreiniger K 7 Premium Power
De K 7 Premium Power hogedrukreiniger met slanghaspel en watergekoelde motor. Het ideale apparaat voor regelmatig gebruik en voor de behandeling van aanzienlijke vervuilingen.
De K 7 Premium Power is uitgerust met een watergekoelde motor voor een lange levensduur en is ontworpen voor frequente reiniging, evenals voor het omgaan met de aanzienlijke hoeveelheden vuil die vaak worden aangetroffen op paden, zwembaden, fietsen of grote auto's, enz. Tot het uitrustingspakket behoren een pistool met praktische Quick Connect-adapter via een hogedrukslang met een lengte van 10 m, een waterfilter die de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS kan met een simpele handomdraai worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. Andere uitrustingsdetails zijn de slanghaspel, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminiumDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|459 x 330 x 666
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Vario Power Jet
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
- Mobile homes