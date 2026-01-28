Nettoyeur haute pression K 7 Premium Power
Le nettoyeur haute pression K 7 Premium Power pour une puissance extra avec enrouleur de flexible et moteur refroidi à l'eau. L'appareil optimal pour une utilisation fréquente et les saletés tenaces.
Équipé d'un moteur refroidi à l'eau pour une longue durée de vie, le K 7 Premium Power a été conçu pour le nettoyage fréquent des salissures importantes que l'on rencontre par ex. dans les allées et les piscines, sur les vélos ou les grandes voitures. Il est équipé d'un pistolet avec raccord pratique Quick Connect, d'un flexible haute pression de 10 mètres, d'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe, d'une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et d'une rotabuse avec jet crayon. Le réglage de la pression sur la VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main.
Caractéristiques et avantages
Poignée télescopique en aluminium haut de gammeLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortableLe flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherRapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Rangement des accessoires intégré
- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,9
|Poids emballage inclus (kg)
|22
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|459 x 330 x 666
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilehomes