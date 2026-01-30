Met zijn duurzame, watergekoelde motor biedt de K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger constante kracht voor frequente reinigingstaken, terwijl de geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang voor grote flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, inclusief eco!efficiency-stand en 2 reinigingsmiddelniveaus. Voor moeiteloos gebruik vermindert de COMFORT!Hold-functie de houdkracht merkbaar, terwijl de instelling van het niveau op het spuitpistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Inclusief Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger voor het reinigen van grote oppervlakken. Het Quick Connect-systeem maakt moeiteloos aankoppelen van de hogedrukslang mogelijk, en de 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 spuitpatronen die handig kunnen worden geselecteerd door simpelweg aan de kop van de spuitlans te draaien. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt bovendien voor een optimale aanbrenging van het reinigingsmiddel afhankelijk van de toepassing. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk eenvoudig via een smartphone worden ingesteld. De app biedt ook een toepassingshulp en praktische tips en tricks.