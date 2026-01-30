Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect Home

De K 7 Comfort Premium Connect Home hogedrukreiniger voor huis en auto biedt een oppervlakteprestatie van 60 m²/u met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel. Incl. Home Kit.

Met zijn duurzame, watergekoelde motor biedt de K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger constante kracht voor frequente reinigingstaken, terwijl de geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang voor grote flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, inclusief eco!efficiency-stand en 2 reinigingsmiddelniveaus. Voor moeiteloos gebruik vermindert de COMFORT!Hold-functie de houdkracht merkbaar, terwijl de instelling van het niveau op het spuitpistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Inclusief Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger voor het reinigen van grote oppervlakken. Het Quick Connect-systeem maakt moeiteloos aankoppelen van de hogedrukslang mogelijk, en de 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 spuitpatronen die handig kunnen worden geselecteerd door simpelweg aan de kop van de spuitlans te draaien. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt bovendien voor een optimale aanbrenging van het reinigingsmiddel afhankelijk van de toepassing. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk eenvoudig via een smartphone worden ingesteld. De app biedt ook een toepassingshulp en praktische tips en tricks.

Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
  • Het apparaatontwerp heeft georganiseerde kabel- en slanginvoeren en -uitvoeren. Dit garandeert bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen in het algemeen gemakkelijker.
  • Het correct uitlijnen van de apparaten met de slang- en kabelaansluitingen naar de stroom- en waterbron maakt het reinigen veel comfortabeler.
4-in-1 Multi Jet
  • Vele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
  • De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.
PremiumFlex hogedrukslang
  • De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
  • Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
  • De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
  • Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
  • Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
  • De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
  • De wielen met een zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos kan worden verplaatst.
  • Met de draaggreep kan het apparaat eenvoudig en ergonomisch worden opgetild.
Home & Garden app
  • Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
  • Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
  • Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
  • Ontwerp met 30% gerecycled plastic¹⁾.
  • Tot 80% minder waterverbruik vergeleken met een conventionele tuinslang.²⁾
  • Duurzame verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 220 / 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst (l/u) max. 600
Oppervlakteprestatie (m²/u) 60
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 60
Vermogen (kW) 3
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 19
Gewicht (incl. doos) (kg) 28,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Interne testomstandigheden: het debiet van de hogedrukreiniger is 40% van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd wordt gehalveerd. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van de apparaatklasse, de mate van vervuiling en de locatie. / ³⁾ In de eco!efficiency-stand/-niveau wordt het waterverbruik met 30% verminderd en het energieverbruik met 35% vergeleken met de hoogste instelling (3e niveau).

Inbegrepen bij levering

  • Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
  • Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
  • 4-in-1 Multi Jet
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Drukvermindering op de spuitpistoolknop
  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • Quick Connect aan de machine
  • Detergent aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
  • Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing
  • Telescopisch handvat
  • Geïntegreerde draaggreep
  • Watergekoelde motor
  • Pomp materiaal: Aluminium
  • Geïntegreerde water fijnfilter
  • Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
  • 2 kabelhaken: met snelwisselfunctie
  • Wielen met zachte componentenstructuur
  • Verbinding via Bluetooth
  • Bediening via app
  • Slimme services en functionaliteiten in de app
Toepassingen
  • Terrassen
  • Hekken
  • Tuinmuren en stenen muren
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Auto's
  • Mobile homes
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.