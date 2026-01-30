Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect, équipé d'un moteur refroidi à l'eau durable, offre une puissance constante pour les tâches de nettoyage récurrentes tandis que l'enrouleur de flexible intégré avec flexible PremiumFlex permet une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect dispose d'un afficheur LCD avec 3 niveaux de pression, eco!Mode et 2 modes détergent y compris. Pour une utilisation sans fatigue, la fonction COMFORT!Hold™ réduit sensiblement l'effort de maintien tandis que l'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet améliore nettement l'ergonomie. Inclut le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres et façades pour le nettoyage des surfaces étendues. Le système Quick Connect permet un raccordement facile du flexible haute pression tandis que la lance d'arrosage Multi Jet 4 en 1 réunit 4 types de jet qui peuvent être sélectionnés en tournant la tête de la lance d'arrosage. Le concept de détergent 2Way!Wash™ assure en outre une dispense optimale du détergent en fonction de l'utilisation. Grâce à la connexion à l'application Kärcher Home & Garden via Bluetooth, la pression s'ajuste confortablement depuis le smartphone. L'application offre par ailleurs un assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces.