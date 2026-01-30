Maak vuil op auto's, trappen, tuingereedschap en buitenmeubilair verleden tijd: De K 2 Premium Home hogedrukreiniger, inclusief Home Kit met T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel, is de ideale oplossing voor spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. De K 2 Premium Home met vlakstraal en vuilfrees is de ideale oplossing voor incidentele schoonmaaktaken rondom je eigendom. De vlakke straal van de meegeleverde spuitlans en de roterende straal van de meegeleverde vuilfrees verwijderen zelfs het meest hardnekkige vuil. De grote wielen maken de K 2 Premium Home hogedrukreiniger gemakkelijk te transporteren naar waar het nodig is. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de snelle koppeling het mogelijk maakt om de vier meter lange hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool te klikken. Alle meegeleverde accessoires kunnen gemakkelijk worden opgeborgen op de K 2 Premium Home zelf.