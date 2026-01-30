Hogedrukreiniger K 2 Premium Home
Maak vuil op auto's, trappen, tuingereedschap en buitenmeubilair verleden tijd met de K 2 Premium Home hogedrukreiniger. Inclusief Home Kit.
Maak vuil op auto's, trappen, tuingereedschap en buitenmeubilair verleden tijd: De K 2 Premium Home hogedrukreiniger, inclusief Home Kit met T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel, is de ideale oplossing voor spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. De K 2 Premium Home met vlakstraal en vuilfrees is de ideale oplossing voor incidentele schoonmaaktaken rondom je eigendom. De vlakke straal van de meegeleverde spuitlans en de roterende straal van de meegeleverde vuilfrees verwijderen zelfs het meest hardnekkige vuil. De grote wielen maken de K 2 Premium Home hogedrukreiniger gemakkelijk te transporteren naar waar het nodig is. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de snelle koppeling het mogelijk maakt om de vier meter lange hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool te klikken. Alle meegeleverde accessoires kunnen gemakkelijk worden opgeborgen op de K 2 Premium Home zelf.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Grote wielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Zeer wendbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|242 x 285 x 790
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Terrassen
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Premium Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.