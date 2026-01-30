Pour reléguer au passé les salissures sur les véhicules, dans les escaliers, sur les outils de jardinage et le mobilier de jardin : le nettoyeur haute pression K 2 Premium Home avec Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent « Patio & Deck » pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Doté d'une lance d'arrosage simple et d'une rotabuse à jet crayon rotatif, le K 2 Premium Home est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Même les salissures tenaces ne résistent pas au jet plat de la lance d'arrosage simple fournie et au jet rotatif de la rotabuse, également incluse. Avec ses roues maniables, le K 2 Premium Home se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés aisément sur le K 2 Premium Home.