Dankzij de Kärcher Home & Garden-app krijgt de gebruiker praktische tips tijdens het reinigen, zoals het optimale drukniveau voor het gekozen reinigingsoppervlak. Dit drukniveau is eenvoudig handmatig aan te passen met de Vario Power spuitlans. De app biedt ook montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en toegang tot het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat is uitgerust met het G 160 Q Power Control-spuitpistool en een vuilfrees voor effectieve reiniging. Inclusief Car & Home Kit met de T-Racer T5 oppervlaktereiniger, 1 liter 3-in-1 steenreiniger, foam jet, roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo. Extra functies zijn het Plug ’n’ Clean-systeem voor snel wisselen van reinigingsmiddelen, een PremiumFlex slang, een aluminium telescopische handgreep voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing, en het Quick Connect-systeem voor simpel aansluiten en loskoppelen van de hogedrukslang. De robuuste pomp met aluminium onderdelen levert een maximale waterdruk van 145 bar en een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie zorgt voor een grondige, tijdbesparende reiniging met lager water- en energieverbruik.