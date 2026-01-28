Hogedrukreiniger K 5 Power Control Flex Car & Home
Voor meer controle: de K 5 Power Control Flex Car & Home met PremiumFlex slang, G 160 Q Power Control triggerpistool voor zwaar vuil rondom het huis en op auto’s. Inclusief Car & Home Kit.
Dankzij de Kärcher Home & Garden-app krijgt de gebruiker praktische tips tijdens het reinigen, zoals het optimale drukniveau voor het gekozen reinigingsoppervlak. Dit drukniveau is eenvoudig handmatig aan te passen met de Vario Power spuitlans. De app biedt ook montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en toegang tot het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat is uitgerust met het G 160 Q Power Control-spuitpistool en een vuilfrees voor effectieve reiniging. Inclusief Car & Home Kit met de T-Racer T5 oppervlaktereiniger, 1 liter 3-in-1 steenreiniger, foam jet, roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo. Extra functies zijn het Plug ’n’ Clean-systeem voor snel wisselen van reinigingsmiddelen, een PremiumFlex slang, een aluminium telescopische handgreep voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing, en het Quick Connect-systeem voor simpel aansluiten en loskoppelen van de hogedrukslang. De robuuste pomp met aluminium onderdelen levert een maximale waterdruk van 145 bar en een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie zorgt voor een grondige, tijdbesparende reiniging met lager water- en energieverbruik.
Kenmerken en voordelen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|20
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|405 x 306 x 584
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Car kit: Roterende wasborstel, 0,3 liter schuimreservoir, 3-in-1 car shampoo, 1 l
- Droogdoek
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
- Gevel