De hogedrukreiniger die een stap verder gaat – de limited edition zwarte K 4 Power Control Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog niveau van gemak. Dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het vinden van de juiste druk ook zeer eenvoudig. De in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt gebruikers met praktische tips voor elke reinigingssituatie en -taak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door aan de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De K 4 Power Control Flex maakt ook indruk met het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor het moeiteloos wisselen van reinigingsmiddelen, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen bij het in- en uitklikken van de hogedrukslang op het apparaat, plus het spuitpistool en een parkeerpositie om ervoor te zorgen dat accessoires op elk moment binnen handbereik zijn.