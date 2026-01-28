Hogedrukreiniger K 4 Power Control Go!Further
De K 4 Power Control Go!Further is een limited edition zwarte hogedrukreiniger gemaakt van 35% gerecycled plastic¹⁾ en is voorzien van exclusieve accessoires zoals de eco!Booster.
De hogedrukreiniger die een stap verder gaat – de limited edition zwarte K 4 Power Control Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog niveau van gemak. Dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het vinden van de juiste druk ook zeer eenvoudig. De in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt gebruikers met praktische tips voor elke reinigingssituatie en -taak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door aan de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De K 4 Power Control Flex maakt ook indruk met het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor het moeiteloos wisselen van reinigingsmiddelen, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen bij het in- en uitklikken van de hogedrukslang op het apparaat, plus het spuitpistool en een parkeerpositie om ervoor te zorgen dat accessoires op elk moment binnen handbereik zijn.
Kenmerken en voordelen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 35% gerecycled plastic¹⁾. +50% hogere water- en energie-efficiëntie²⁾ met 50% hogere reinigingsprestaties³⁾. Aanzuigslang voor alternatieve waterbronnen zoals regentonnen.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|11,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Aanzuigslang
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.