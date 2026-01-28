Hogedrukreiniger K 4 Power Control Go!Further

De K 4 Power Control Go!Further is een limited edition zwarte hogedrukreiniger gemaakt van 35% gerecycled plastic¹⁾ en is voorzien van exclusieve accessoires zoals de eco!Booster.

De hogedrukreiniger die een stap verder gaat – de limited edition zwarte K 4 Power Control Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog niveau van gemak. Dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het vinden van de juiste druk ook zeer eenvoudig. De in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt gebruikers met praktische tips voor elke reinigingssituatie en -taak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door aan de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De K 4 Power Control Flex maakt ook indruk met het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor het moeiteloos wisselen van reinigingsmiddelen, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen bij het in- en uitklikken van de hogedrukslang op het apparaat, plus het spuitpistool en een parkeerpositie om ervoor te zorgen dat accessoires op elk moment binnen handbereik zijn.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Go!Further: Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen
Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Go!Further: PremiumFlex hogedrukslang
PremiumFlex hogedrukslang
De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Go!Further: Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Ontwerp met 35% gerecycled plastic¹⁾. +50% hogere water- en energie-efficiëntie²⁾ met 50% hogere reinigingsprestaties³⁾. Aanzuigslang voor alternatieve waterbronnen zoals regentonnen.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
  • Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,8
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 11,9
Gewicht (incl. doos) (kg) 16,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 405 x 306 x 584

¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires.

Inbegrepen bij levering

  • Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
  • Vario Power Jet
  • Vuilfrees
  • eco!Booster
  • Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Aanzuigslang
  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect aan de machine
  • Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
  • Telescopisch handvat
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
  • Fietsen
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Voor de reiniging van kleine wagens.
Toebehoren
