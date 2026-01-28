Nettoyeur haute pression K 4 Power Control Go!Further
Le K 4 Power Control Go!Further est un nettoyeur haute pression noir en édition limitée, composé à 35 % de plastique recyclé¹⁾ et équipé d'accessoires exclusifs, tels que l'eco!Booster.
Le nettoyeur haute pression qui va encore plus loin : le K 4 Power Control Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir à 35 % de matières plastiques recyclées* et fourni avec des accessoires exclusifs, allie d'excellents résultats de nettoyage et un confort élevé. Et grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance d'arrosage et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Le K 4 Power Control Flex séduit en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, le flexible haute pression PremiumFlex pour une utilisation pratique, une poignée télescopique pour un transport aisé, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Caractéristiques durablesDesign avec 35 % de plastique recyclé¹⁾ +50 % d'efficacité hydraulique et énergétique en plus²⁾ associée à 50 % de puissance de nettoyage en plus³⁾ Tuyau d'aspiration pour les sources d'eau alternatives comme les cuves d'eau.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|11,9
|Poids emballage inclus (kg)
|16,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ²⁾ L'eco!Booster de Kärcher nettoie 50 % de surface en plus pour une consommation d'énergie et d'eau identique à celle d'un jet plat standard (lance). Confirmé par un institut de contrôle indépendant. / ³⁾ Par rapport à la puissance de nettoyage du jet plat standard de Kärcher (lance). Confirmé par un institut de contrôle indépendant.
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel naturel RM 626N
- Pistolet haute pression: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- eco!Booster
- Flexible haute pression: 8 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tuyau d'aspiration d'eau
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures