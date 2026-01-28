Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect
De K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger biedt een oppervlakteprestatie van 60 m²/u met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel.
Met zijn duurzame, watergekoelde motor biedt de K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger constante kracht voor frequente reinigingstaken, terwijl de geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang voor grote flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, inclusief eco!efficiency-stand en 2 reinigingsmiddelniveaus. Voor moeiteloos gebruik vermindert de COMFORT!Hold-functie de houdkracht merkbaar, terwijl de instelling van het niveau op het spuitpistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Het praktische Quick Connect-systeem maakt moeiteloos en tijdbesparend aankoppelen van de hogedrukslang mogelijk, en de veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 spuitpatronen die handig kunnen worden geselecteerd door simpelweg aan de kop van de spuitlans te draaien. Het praktische 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt bovendien voor een optimale aanbrenging van het reinigingsmiddel afhankelijk van het toepassingsgebied. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk eenvoudig via een smartphone worden ingesteld. De app biedt ook een behulpzame toepassingshulp en praktische tips en tricks.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi Jet
- Vele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.
PremiumFlex hogedrukslang
- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met een zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos kan worden verplaatst.
- Met de draaggreep kan het apparaat eenvoudig en ergonomisch worden opgetild.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled plastic¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik vergeleken met een conventionele tuinslang.²⁾
- Duurzame verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|19
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Interne testomstandigheden: het debiet van de hogedrukreiniger is 40% van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd wordt gehalveerd. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van de apparaatklasse, de mate van vervuiling en de locatie. / ³⁾ In de eco!efficiency-stand/-niveau wordt het waterverbruik met 30% verminderd en het energieverbruik met 35% vergeleken met de hoogste instelling (3e niveau).
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
- 4-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukvermindering op de spuitpistoolknop
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde draaggreep
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelwisselfunctie
- Wielen met zachte componentenstructuur
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme services en functionaliteiten in de app
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Hekken
- Tuinmuren en stenen muren
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Auto's
- Mobile homes
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels