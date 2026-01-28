Nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect
Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect pour la maison et la voiture fournit un rendement surfacique de 60 m²/h avec un moteur refroidi à l'eau, un flexible PremiumFlex et un enrouleur de flexible.
Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect, équipé d'un moteur refroidi à l'eau durable, offre une puissance constante pour les tâches de nettoyage récurrentes tandis que l'enrouleur de flexible intégré avec flexible PremiumFlex permet une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect dispose d'un afficheur LCD avec 3 niveaux de pression, eco!Mode et 2 modes détergent y compris. Pour une utilisation sans fatigue, la fonction COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien tandis que l'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet améliore nettement l'ergonomie. Si le système Quick Connect pratique permet un raccordement facile et rapide du flexible haute pression, la lance d'arrosage polyvalente Multi Jet 4 en 1 réunit, quant à elle, 4 types de jet qui peuvent être sélectionnés aisément par simple rotation de la tête de la lance d'arrosage. Le concept 2 en 1 pratique pour les détergents assure en outre une application optimale du détergent en fonction du domaine d'utilisation. Grâce à la connexion à l'application Kärcher Home & Garden via Bluetooth, la pression s'ajuste confortablement depuis le smartphone. L'application offre par ailleurs un assistant d'application utile ainsi que des conseils et des astuces pratiques.
Caractéristiques et avantages
Multi Jet 4 en 1
- De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation.
- Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 30 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage durable composé d'au moins 80 % de papier recyclé.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|19
|Poids emballage inclus (kg)
|25,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ²⁾ Condition des tests internes : le débit du nettoyeur haute pression est de 40 % de celui d'un tuyau d'arrosage, tout en réduisant de moitié le temps de nettoyage. Le débit, l'économie réelle d'eau et de temps varient en fonction de la classe de l'appareil, du degré de salissure et du lieu d'habitation. / ³⁾ Avec le réglage/le niveau eco!Mode, la consommation d'eau est réduite de 30 % et la consommation d'électricité de 35 % par rapport au réglage le plus élevé (3e niveau).
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduction de la pression de maintien côté pistolet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept de détergent 2 en 1
- Réglage du détergent lors de l'utilisation du canon à mousse
- Poignée télescopique
- Poignée intégrée
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: Avec système d'enroulement rapide
- Roues avec finition à composants souples
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- Smart Services / Features dans l'appli
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobilehomes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon