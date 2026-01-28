Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect, équipé d'un moteur refroidi à l'eau durable, offre une puissance constante pour les tâches de nettoyage récurrentes tandis que l'enrouleur de flexible intégré avec flexible PremiumFlex permet une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect dispose d'un afficheur LCD avec 3 niveaux de pression, eco!Mode et 2 modes détergent y compris. Pour une utilisation sans fatigue, la fonction COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien tandis que l'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet améliore nettement l'ergonomie. Si le système Quick Connect pratique permet un raccordement facile et rapide du flexible haute pression, la lance d'arrosage polyvalente Multi Jet 4 en 1 réunit, quant à elle, 4 types de jet qui peuvent être sélectionnés aisément par simple rotation de la tête de la lance d'arrosage. Le concept 2 en 1 pratique pour les détergents assure en outre une application optimale du détergent en fonction du domaine d'utilisation. Grâce à la connexion à l'application Kärcher Home & Garden via Bluetooth, la pression s'ajuste confortablement depuis le smartphone. L'application offre par ailleurs un assistant d'application utile ainsi que des conseils et des astuces pratiques.