Met de K 3 FJ Home hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is de reiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft hij een schitterende glans aan kleine tuinoppervlakken en patio's, evenals tuinmeubelen en auto's. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 1 oppervlakkenreiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig met een simpele draaibeweging worden aangepast aan het oppervlak. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los, en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Met de extra schuimsproeier en 500 ml Car Shampoo voor maximale vuiloplossende kracht. De soepel lopende wielen maken de K 3 FJ Home hogedrukreiniger gemakkelijk te vervoeren naar waar hij nodig is.