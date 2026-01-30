Hogedrukreiniger K 3 FJ Home
De K 3 FJ hogedrukreiniger is ideaal voor het aanpakken van lichte vervuiling op kleine tuinoppervlakken en patio's, tuinmeubelen en nog veel meer. Incl. Home Kit en schuimsproeier.
Met de K 3 FJ Home hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is de reiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft hij een schitterende glans aan kleine tuinoppervlakken en patio's, evenals tuinmeubelen en auto's. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 1 oppervlakkenreiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig met een simpele draaibeweging worden aangepast aan het oppervlak. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los, en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Met de extra schuimsproeier en 500 ml Car Shampoo voor maximale vuiloplossende kracht. De soepel lopende wielen maken de K 3 FJ Home hogedrukreiniger gemakkelijk te vervoeren naar waar hij nodig is.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|242 x 285 x 805
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Spuitlansverlenging
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo RM 562
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 3 FJ Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.