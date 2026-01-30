Avec le nettoyeur haute pression K 3 FJ Home, les salissures appartiennent au passé. Doté d'un flexible haute pression de 6 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles autour de la maison et fait briller les surfaces : des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux voitures en passant par le mobilier de jardin. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 1 ainsi que 500 ml de détergent Patio & Deck. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d'eau se règle très facilement et s'ajuste par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec canon à mousse supplémentaire et 500 ml de shampoing voitures pour un pouvoir maximal de dissolution de la saleté. Avec ses roues maniables, le nettoyeur haute pression K 3 FJ Home se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation.