Dankzij de praktische toepassingshulp in de Home & Garden-app, die de hogedrukreiniger K 3 Power Control kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en wordt de gebruiker een reinigingsdeskundige. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau voor de toepassing kan direct op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd - voor maximale controle en de ideale druk voor elk oppervlak. Omschakelen van hogedruk- naar reinigingsmiddelmodus is mogelijk zonder de spuitlans te hoeven vervangen. Het reinigingsmiddel kan snel, eenvoudig en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde reinigingsmiddeltank. De K 3 Power Control van Kärcher maakt ook indruk met een uitschuifbare telescoopsteel voor comfortabel transport en opslag, een staander voor meer stabiliteit, houders voor accessoires en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De staander kan ook worden gebruikt als tweede draagbeugel, waardoor het apparaat heel gemakkelijk op een plank kan worden getild of in de kofferbak kan worden geladen.