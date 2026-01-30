De Kärcher Home & Garden-app maakt van elke gebruiker een schoonmaakexpert en zorgt voor grondigere reinigingsresultaten met de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger. De app bevat een handige toepassingsadviseur die gebruikers ondersteunt met praktische tips en trucs voor elke reinigingstaak. Daarnaast biedt de app uitgebreide services, zoals informatie over het apparaat, de toepassingen en toegang tot het Kärcher Service Portal. De K 2 Power Control Home wordt geleverd met een Home Kit, bestaande uit de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel, voor spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Het apparaat is uitgerust met een hogedrukpistool en twee spuitlansen met een Quick Connect-adapter. De drukniveaus kunnen direct worden ingesteld op de Click Vario Power-spuitlans, waardoor je maximale controle hebt bij elke schoonmaaktaak. Verder beschikt de hogedrukreiniger over een in hoogte verstelbare telescopische handgreep voor comfortabel transport en opslag, een aanzuigslang voor moeiteloze toepassing van reinigingsmiddelen, handige houders voor accessoires, een hogedrukpistool en een vijf meter lange hogedrukslang.