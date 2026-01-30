Hogedrukreiniger K 2 Power Control Home
Met ondersteuning van de toepassingsadviseur in de app – de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger voor het reinigen van onder andere fietsen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Inclusief Home Kit.
De Kärcher Home & Garden-app maakt van elke gebruiker een schoonmaakexpert en zorgt voor grondigere reinigingsresultaten met de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger. De app bevat een handige toepassingsadviseur die gebruikers ondersteunt met praktische tips en trucs voor elke reinigingstaak. Daarnaast biedt de app uitgebreide services, zoals informatie over het apparaat, de toepassingen en toegang tot het Kärcher Service Portal. De K 2 Power Control Home wordt geleverd met een Home Kit, bestaande uit de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel, voor spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Het apparaat is uitgerust met een hogedrukpistool en twee spuitlansen met een Quick Connect-adapter. De drukniveaus kunnen direct worden ingesteld op de Click Vario Power-spuitlans, waardoor je maximale controle hebt bij elke schoonmaaktaak. Verder beschikt de hogedrukreiniger over een in hoogte verstelbare telescopische handgreep voor comfortabel transport en opslag, een aanzuigslang voor moeiteloze toepassing van reinigingsmiddelen, handige houders voor accessoires, een hogedrukpistool en een vijf meter lange hogedrukslang.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Pistool en lansen met Quick ConnectEenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar. Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau. Eenvoudige bediening: symbolen op de spuitlansen geven de instellingen weer.
In hoogte verstelbare telescoopsteelVoor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken. Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.
Geïntegreerde zuigslang
- Voor een snelle, handige en comfortabele aanbrenging van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kan eenvoudig worden gebruikt. Aanzuigslang voor het gebruik van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|246 x 280 x 586
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 5 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Power Control Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.