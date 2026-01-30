L'application Kärcher Home & Garden transforme tout utilisateur en expert en nettoyage et permet un résultat de nettoyage encore plus en profondeur avec le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control. L'application comprend un assistant utile qui soutient l'utilisateur avec des idées et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage. De surcroît, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le K 2 Power Control Home avec Home Kit, comprenant le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent « Patio & Deck », pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. L'appareil est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord Quick Connect. Le niveau de pression se règle directement sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle maximal lors de toutes les tâches de nettoyage. En outre, l'appareil dispose d'une poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement pratiques, d'un flexible d'aspiration pour une application aisée des détergents, de supports pratiques pour les accessoires, d'un pistolet haute pression et d'un câble ainsi que d'un flexible de 5 mètres.