De K 7 WCM Premium Home is de perfecte (reinigings)partner voor frequent gebruik en hardnekkig vuil: met zijn krachtige watergekoelde motor maakt hij een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter Stone and Façade Cleaner 3-in-1. Om de oppervlakken bijzonder effectief en zacht te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) eenvoudig worden afgesteld met een simpele draai. De geïntegreerde slanghaspel maakt het opbergen van de hogedrukslang eenvoudig, en alle andere accessoires kunnen simpelweg op het apparaat zelf worden opgeborgen. De roterende puntstraal zorgt voor succesvolle reiniging zonder compromissen, zelfs bij hardnekkig vuil. Een ingebouwd waterfilter beschermt bovendien betrouwbaar de pomp tegen vuildeeltjes. Bovendien kunnen alle accessoires direct op het apparaat worden opgeborgen.