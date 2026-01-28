Hogedrukreiniger K 7 WCM Premium Home
De K 7 WCM Premium Home hogedrukreiniger met watergekoelde motor verwijdert vuil op terrassen en voertuigen effectief en krachtig. Inclusief slanghaspel en Home Kit.
De K 7 WCM Premium Home is de perfecte (reinigings)partner voor frequent gebruik en hardnekkig vuil: met zijn krachtige watergekoelde motor maakt hij een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter Stone and Façade Cleaner 3-in-1. Om de oppervlakken bijzonder effectief en zacht te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) eenvoudig worden afgesteld met een simpele draai. De geïntegreerde slanghaspel maakt het opbergen van de hogedrukslang eenvoudig, en alle andere accessoires kunnen simpelweg op het apparaat zelf worden opgeborgen. De roterende puntstraal zorgt voor succesvolle reiniging zonder compromissen, zelfs bij hardnekkig vuil. Een ingebouwd waterfilter beschermt bovendien betrouwbaar de pomp tegen vuildeeltjes. Bovendien kunnen alle accessoires direct op het apparaat worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Slanghaspel voor gebruiksgemak.Ruimtebesparende opslag: met de praktische slanghaspel wordt de hogedrukslang optimaal beschermd en is gemakkelijk toegankelijk. Berg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Grote wielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Zeer wendbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|24,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|369 x 394 x 946
Inbegrepen bij levering
- Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Vario Power Jet
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Tuinmuren en stenen muren
- Buitenstappen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Auto's
- Mobile homes
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen