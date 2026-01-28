Nettoyeur haute pression K 7 WCM Premium Home
Le nettoyeur haute pression K 7 WCM Premium Home équipé d'un moteur refroidi à l'eau permet une élimination efficace et puissante des saletés sur les terrasses ou les voitures. Avec enrouleur de flexible et Home Kit.
Un nettoyage puissant qui saura vous séduire ! Le K 7 WCM Premium Home est un allié (de nettoyage) idéal pour les utilisations fréquentes et les salissures importantes : avec son moteur refroidi à l'eau et performant, il chasse la saleté des allées, des terrasses, des outils de jardinage et des grandes voitures. Le Home Kit inclut le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 l de détergent pour pierres et façades 3 en 1. Pour un nettoyage des surfaces particulièrement efficace et en douceur, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) peut être ajustée par simple rotation. L'enrouleur de flexible intégré transforme le rangement du flexible haute pression en un jeu d'enfant et tous les autres accessoires inclus se rangent tout aussi facilement à même l'appareil. Parmi les autres équipements, on trouve la rotabuse à jet crayon rotatif qui garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Un filtre à eau intégré protège en outre la pompe de façon fiable des particules de saleté. De plus, tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Enrouleur de flexible pour une prise en main aiséeToujours rangé proprement et avec un encombrement minimal : grâce à l'enrouleur de flexible pratique, le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale tout en étant à portée de main à tout moment. Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Grandes roues
- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
- Très maniable.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,7
|Poids emballage inclus (kg)
|24,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|369 x 394 x 946
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Murs de jardin et de pierre
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures
- Mobilehomes
- Motos et scooters
- Vélos