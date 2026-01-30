De K 7 Comfort Premium Car & Home hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van zware vervuiling rondom het huis en de auto. Inclusief Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger, en Car Cleaning Kit met roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk, microvezeldoek en 1 liter autoshampoo. De watergekoelde en daardoor duurzame motor is ontworpen voor frequente reinigingstaken en garandeert betrouwbare prestaties. De geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang biedt gemak en grote flexibiliteit. Daarnaast vermindert het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool de houdkracht merkbaar en kan de hogedrukslang snel worden aangesloten dankzij het Quick Connect-systeem. De innovatieve 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 verschillende spuitpatronen die kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt voor comfort en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel afhankelijk van de toepassing. Kabels en toebehoren kunnen eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Ondersteuning wordt geboden doorde Kärcher Home & Garden-app met geïntegreerde toepassingshulp en handige tips en tricks.