Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Car & Home est idéal pour éliminer les salissures importantes sur la maison et la voiture. Inclut le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres et façades ainsi que le Car Kit comprenant une brosse de lavage rotative avec embout interchangeable, une lingette en microfibres et 1 litre de shampoing voitures. Le moteur refroidi à l'eau et de ce fait durable est conçu pour les nettoyages fréquents et garantit des performances fiables. L'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex apporte du confort et une grande flexibilité. En complément, le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold™ réduit sensiblement l'effort de maintien et grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement. La lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet différentes qui se règlent par rotation. Le concept de détergent 2Way!Wash™ offre du confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent sur l'appareil tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. Une assistance est fournie par l'application Kärcher Home & Garden avec assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces utiles.