Brosse haute pression WB 150

Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L’association de la haute pression et de l’action d’une brosse manuelle permet d’économiser de l’énergie, de l’eau et jusqu’à 30 % de temps.

La brosse haute pression WB 150 est parfaite pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates telles que les voitures, les motos, le verre, les vérandas, les portes de garage, les volets roulants, les stores, les meubles de jardin, les vélos, etc. Cette brosse innovante avec deux buses rotatives à jet plat allie puissance et nettoyage optimal. Le nouveau nettoyeur de surfaces avec brosse douce séduit par l’efficacité de son jet haute pression et de sa brosse manuelle. La Powerbuse permet d’économiser beaucoup d’énergie et d’eau, mais aussi de gagner jusqu’à 30 % de temps. Ainsi, le nettoyage rendu rapide, efficace et facile grâce à l’association de la haute pression et d’une brosse assure une propreté accrue dans la maison et le jardin. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
Combinaison d'un jet à haute pression et d'une pression de brosse manuelle
Design compact
Buse rotative à jet plat
Aspiration de l'eau - Grâce à l'aspiration de l'eau, vous pouvez utiliser de l'eau des sources alternatives comme l'eau du robinet ou d'un seau.
Tête de brosse souple
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0,7
Poids emballage inclus (kg) 1
Dimensions (L × l × h) (mm) 392 x 222 x 211
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Motos et scooters
  • Portes de garage
  • Jardin d'hiver
  • Fenêtres et vitres
  • Stores vénitiens/volets roulants
  • Mobilehomes
  • Jouet de jardin
Piéces détachées Brosse haute pression WB 150

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.