Le nettoyeur haute pression K 4 Power Control Flex Home fait un jeu d'enfant du nettoyage de chaque surface avec la pression adaptée. Et grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance d'arrosage et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Le K 4 Power Control Flex séduit en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, le flexible haute pression PremiumFlex pour une utilisation pratique, une poignée télescopique pour un transport aisé, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades.