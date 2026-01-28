Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Home
De K 4 Power Control Flex met PremiumFlex slang en G 160 Q Power Control pistool. Incl. Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 l. steen- en gevel reiniger.
De hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Home maakt het ongelooflijk eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het vinden van de juiste druk ook heel eenvoudig. De in de app geïntegreerde toepassingsadviseur ondersteunt gebruikers met praktische tips bij elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De K 4 Power Control Flex overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat te klikken, plus het spuitpistool en een parkeerpositie om te allen tijde gemakkelijk toegankelijke accessoires te garanderen. De Home Kit garandeert spatvrij reinigen van grotere oppervlakken rond het huis en wordt geleverd met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter Steen en gevel reiniger.
Kenmerken en voordelen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|11,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|17,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|405 x 306 x 584
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.