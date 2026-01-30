Il suffit de connecter le nettoyeur haute pression K 7 Smart Control Flex Home à l'application Kärcher Home & Garden sur le smartphone via le Bluetooth pour bénéficier d'un nettoyage encore plus facile et plus efficace. L'assistant d'application intégré à l'application fournit en effet des conseils et astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. L'application offre en outre de nombreuses autres fonctions utiles comme une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail service Kärcher. L'appareil est doté d'un mode boost pour une puissance accrue afin que même les saletés tenaces ne soient plus un problème. Les niveaux de pression se règlent aussi bien sur le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD que via l'application qui les transmet au pistolet – pour que le nettoyage se déroule sans problème. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres 3 en 1. Autres équipements détaillés : lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 pour des utilisations variées sans changement de lance d'arrosage, flexible haute pression PremiumFlex, système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, poignée télescopique en aluminium pour un transport simple, position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main.