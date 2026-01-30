Verbind de K 7 Smart Control Flex Home hogedrukreiniger eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden app op je smartphone. Want de toepassingsadviseur in de app geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt daarnaast nog veel meer handige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt over een boostmodus voor extra vermogen, zodat zelfs hardnekkig vuil geen probleem is. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of via de app naar het spuitpistool worden overgebracht – zodat er bij het schoonmaken niets mis kan gaan. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer de 3-in-1 Multi Jet spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder de spuitlans te hoeven verwisselen, de PremiumFlex hogedrukslang, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor eenvoudig transport en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.