Hogedrukreiniger K 7 Smart Control Flex Home
Voor meer vermogen: de K 7 Smart Control Flex Home met PremiumFlex slang, G 180 Q Smart Control spuitpistool, geschikt voor hardnekkig vuil rondom het huis. Incl. Home Kit.
Verbind de K 7 Smart Control Flex Home hogedrukreiniger eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden app op je smartphone. Want de toepassingsadviseur in de app geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt daarnaast nog veel meer handige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt over een boostmodus voor extra vermogen, zodat zelfs hardnekkig vuil geen probleem is. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of via de app naar het spuitpistool worden overgebracht – zodat er bij het schoonmaken niets mis kan gaan. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer de 3-in-1 Multi Jet spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder de spuitlans te hoeven verwisselen, de PremiumFlex hogedrukslang, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor eenvoudig transport en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Smart Control hogedrukpistool met Boost modus en 3-in-1 Multi Jet hogedruklansHogedrukpistool met LCD-scherm en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht om hardnekkig vuil aan te pakken. De roterende 3-in-1 Multi jet omvat drie verschillende sproeiers voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|458 x 330 x 669
Inbegrepen bij levering
- Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme services en functionaliteiten in de app
Toepassingen
- Terrassen
- Hekken
- Tuinmuren en stenen muren
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Auto's
- Mobile homes
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 7 Smart Control Flex Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.