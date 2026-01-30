Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect Car & Home , équipé d'un moteur refroidi à l'eau durable, offre une puissance constante pour les tâches de nettoyage récurrentes. L'enrouleur de flexible intégré avec flexible PremiumFlex permet une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect dispose d'un afficheur LCD avec 3 niveaux de pression, eco!Mode et 2 modes détergent y compris. Pour une utilisation sans fatigue, la fonction COMFORT!Hold™ réduit sensiblement l'effort de maintien tandis que l'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet améliore nettement l'ergonomie. Avec Car & Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres, brosse de lavage rotative, 1 litre de shampoing voitures. Le système Quick Connect permet un raccordement facile et rapide du flexible haute pression, tandis que la lance d'arrosage polyvalente Multi Jet 4 en 1 réunit 4 types de jet qui peuvent être sélectionnés aisément par simple rotation de la tête de la lance d'arrosage. Le concept de détergent 2Way!Wash™ assure en outre une dispense optimale du détergent en fonction du domaine d'utilisation. Grâce à la connexion à l'appli Kärcher Home & Garden via Bluetooth, la pression s'ajuste facilement depuis le smartphone. L'application offre un assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces.