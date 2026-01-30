Nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect Car & Home pour la maison et la voiture fournit un rendement surfacique de 60 m²/h avec un moteur refroidi à l'eau, un flexible PremiumFlex et un enrouleur de flexible.
Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect Car & Home , équipé d'un moteur refroidi à l'eau durable, offre une puissance constante pour les tâches de nettoyage récurrentes. L'enrouleur de flexible intégré avec flexible PremiumFlex permet une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect dispose d'un afficheur LCD avec 3 niveaux de pression, eco!Mode et 2 modes détergent y compris. Pour une utilisation sans fatigue, la fonction COMFORT!Hold™ réduit sensiblement l'effort de maintien tandis que l'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet améliore nettement l'ergonomie. Avec Car & Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres, brosse de lavage rotative, 1 litre de shampoing voitures. Le système Quick Connect permet un raccordement facile et rapide du flexible haute pression, tandis que la lance d'arrosage polyvalente Multi Jet 4 en 1 réunit 4 types de jet qui peuvent être sélectionnés aisément par simple rotation de la tête de la lance d'arrosage. Le concept de détergent 2Way!Wash™ assure en outre une dispense optimale du détergent en fonction du domaine d'utilisation. Grâce à la connexion à l'appli Kärcher Home & Garden via Bluetooth, la pression s'ajuste facilement depuis le smartphone. L'application offre un assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces.
Caractéristiques et avantages
Concept astucieux de l'appareilLa conception de l'appareil inclut des entrées et des sorties de câble et de tuyau bien agencées. Cela permet de se déplacer et de travailler en toute liberté et facilite de manière générale le maniement des câbles et des tuyaux. Une orientation correcte des appareils avec le raccord de tuyau et de câble en direction de la source de courant et d'eau augmente considérablement le confort pendant le nettoyage.
Pistolet Comfort avec COMFORT!Hold™ et Quick ConnectPistolet doté d'un afficheur LCD et de touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent. eco!Mode³⁾ inclus pour réduire la consommation d'eau et d'électricité. L'ajustement de l'inclinaison du pistolet sur 180° permet un nettoyage ergonomique et une plus grande flexibilité d'utilisation. Raccord Quick Connect pour une fixation facile du flexible haute pression.
Multi Jet 4 en 1De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation. Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 30 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage durable composé d'au moins 80 % de papier recyclé.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|19
|Poids emballage inclus (kg)
|29,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ²⁾ Condition des tests internes : le débit du nettoyeur haute pression est de 40 % de celui d'un tuyau d'arrosage, tout en réduisant de moitié le temps de nettoyage. Le débit, l'économie réelle d'eau et de temps varient en fonction de la classe de l'appareil, du degré de salissure et du lieu d'habitation. / ³⁾ Avec le réglage/le niveau eco!Mode, la consommation d'eau est réduite de 30 % et la consommation d'électricité de 35 % par rapport au réglage le plus élevé (3e niveau).
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Car Kit: K 7 : brosse de lavage rotative, embout interchangeable Car & Bike, lingette en microfibres, shampoing voitures 3 en 1, 1 l
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduction de la pression de maintien côté pistolet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept de détergent 2Way!Wash™
- Réglage du détergent lors de l'utilisation du canon à mousse
- Poignée télescopique
- Poignée intégrée
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: Avec système d'enroulement rapide
- Roues avec finition à composants souples
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- Smart Services / Features dans l'appli
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobilehomes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.