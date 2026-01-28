Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Connect est équipé d'un moteur durable, refroidi à l'eau, qui garantit des performances constantes tandis que l'enrouleur de flexible pratique avec le flexible PremiumFlex assure une flexibilité maximale. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect réduit sensiblement l'effort de maintien, ce qui permet un travail sans fatigue et en tout confort. L'afficheur LCD du pistolet fournit 3 niveaux de pression, avec eco!Mode et 2 modes détergent, pour s'adapter aux différentes tâches de nettoyage. L'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet assure par ailleurs une meilleure ergonomie pendant l'utilisation. Grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement et facilement tandis que la lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet différentes qui se règlent aisément en tournant la tête de la lance d'arrosage. De plus, le concept 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Une connexion à l'application Kärcher Home & Garden via Bluetooth permet de régler la pression depuis le smartphone ; qui plus est, l'application fournit un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces.