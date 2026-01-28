De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect wordt geleverd met een watergekoelde, duurzame motor die zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang maximale flexibiliteit biedt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool vermindert de knijpkracht merkbaar, wat moeiteloos en comfortabel werken mogelijk maakt. Het LCD-display van het spuitpistool biedt 3 drukniveaus, met eco!mode en 2 reinigingsmiddelniveaus om aan verschillende reinigingstaken aan te passen. De instelling van het niveau op het spuitpistool zorgt bovendien voor een verbeterde ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en moeiteloos worden aangesloten, en de innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende straalsoorten die eenvoudig kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. De druk kan worden aangepast op uw smartphone via een Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden app, die ook een geïntegreerde toepassingshulp en tips en tricks biedt.