Nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
Pour plus de performance : le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster avec flexible PremiumFlex, pistolet G 180 Q Smart Control, enrouleur de flexible et eco!Booster Kit.
Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster à l'application Kärcher Home & Garden. L'application offre de nombreuses fonctions utiles comme un assistant d'application avec des conseils et astuces pratiques, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail service Kärcher. L'appareil dispose en outre d'un mode boost pour une puissance accrue, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression sont soit effectués directement sur le pistolet soit transmis au pistolet depuis l'application à l'aide de l'assistant d'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quels niveaux de pression sont réglés. Autres équipements détaillés : enrouleur de flexible, système de détergent Plug ’n’ Clean, flexible haute pression PremiumFlex, poignée télescopique en aluminium, position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main. Inclus : eco!Booster Kit avec eco!Booster et 1 litre de nettoyant universel. L'eco!Booster est idéal pour les surfaces délicates et assure des économies d'eau, d'électricité et de temps grâce à sa puissance de nettoyage supérieure de 50 % par rapport au jet plat.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Avec l'eco!Booster : puissance de nettoyage supérieure de 50 % comparativement au jet plat, efficacité énergétique et économies d'eau accrues de 50 %*Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable. Économies d'eau et d'énergie
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Réduction du volume sonore perçu
- Bruit de fonctionnement agréable**
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids emballage inclus (kg)
|18,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- eco!Booster
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Appareils et outils de jardinage
- Clôtures
- Façades
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobilehomes
- Vélos
- Motos et scooters
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.