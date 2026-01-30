Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster à l'application Kärcher Home & Garden. L'application offre de nombreuses fonctions utiles comme un assistant d'application avec des conseils et astuces pratiques, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail service Kärcher. L'appareil dispose en outre d'un mode boost pour une puissance accrue, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression sont soit effectués directement sur le pistolet soit transmis au pistolet depuis l'application à l'aide de l'assistant d'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quels niveaux de pression sont réglés. Autres équipements détaillés : enrouleur de flexible, système de détergent Plug ’n’ Clean, flexible haute pression PremiumFlex, poignée télescopique en aluminium, position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main. Inclus : eco!Booster Kit avec eco!Booster et 1 litre de nettoyant universel. L'eco!Booster est idéal pour les surfaces délicates et assure des économies d'eau, d'électricité et de temps grâce à sa puissance de nettoyage supérieure de 50 % par rapport au jet plat.