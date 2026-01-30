Hogedrukreiniger K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
De K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster hogedrukreiniger met PremiumFlex-slang, G 180 Q Smart Control-spuitpistool, slanghaspel, eco!Booster lans en 1L Universele Reiniger.
Dankzij de geïntegreerde Bluetooth kan de K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster hogedrukreiniger worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. De app biedt tal van handige functies, zoals een toepassingsadviseur met nuttige tips en trucs, montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en toegang tot het Kärcher Service Portal. Het apparaat beschikt over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk kan direct op het spuitpistool worden ingesteld of via de app worden overgezet met behulp van de toepassingsadviseur. Op het LCD-display is eenvoudig af te lezen welk drukniveau is ingesteld. Andere kenmerken zijn de geïntegreerde slanghaspel, het Plug 'n' Clean reinigingssysteem, de PremiumFlex hogedrukslang, de aluminium telescopische handgreep en een parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief de eco!Booster Kit met eco!Booster en 1 liter Universal Cleaner. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart water, energie en tijd dankzij 50 procent hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakstraal.
Kenmerken en voordelen
Smart Control hogedrukpistool met Boost modus en 3-in-1 Multi Jet hogedruklansHogedrukpistool met LCD-scherm en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht om hardnekkig vuil aan te pakken. De roterende 3-in-1 Multi jet omvat drie verschillende sproeiers voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Met de eco!Booster: 50% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de vlakstraal, en 50% meer water- en energie-efficiëntie.*Grondig, snel en duurzamer reinigen. Bespaar water en energie
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Vermindering van het waargenomen geluidsniveau
- Aangenaam geluid tijdens gebruik**
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|18,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Terrassen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Hekken
- Gevel
- Tuinmuren en stenen muren
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Auto's
- Mobile homes
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.