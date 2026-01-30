Dankzij de geïntegreerde Bluetooth kan de K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster hogedrukreiniger worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. De app biedt tal van handige functies, zoals een toepassingsadviseur met nuttige tips en trucs, montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en toegang tot het Kärcher Service Portal. Het apparaat beschikt over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk kan direct op het spuitpistool worden ingesteld of via de app worden overgezet met behulp van de toepassingsadviseur. Op het LCD-display is eenvoudig af te lezen welk drukniveau is ingesteld. Andere kenmerken zijn de geïntegreerde slanghaspel, het Plug 'n' Clean reinigingssysteem, de PremiumFlex hogedrukslang, de aluminium telescopische handgreep en een parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief de eco!Booster Kit met eco!Booster en 1 liter Universal Cleaner. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart water, energie en tijd dankzij 50 procent hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakstraal.