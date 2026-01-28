Avec le nettoyeur haute pression K 3 Car, les salissures appartiennent au passé. Doté d'un flexible haute pression de 6 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison et fait briller les surfaces : des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux voitures en passant par le mobilier de jardin. Le Car Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'un flacon de shampoing voitures de 500 ml. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d'eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec ses roues maniables, le nettoyeur haute pression K 3 Car se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation.