Le nettoyeur haute pression K 5 Power Control Flex Home permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré à l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toute situation de nettoyage et pour tout type d'objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance d'arrosage et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Le nettoyeur haute pression séduit en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, le flexible haute pression PremiumFlex pour une utilisation confortable, une poignée télescopique en aluminium de haute qualité pour un transport aisé, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression dans l'appareil et dans le pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues.