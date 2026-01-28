Le nettoyeur haute pression K 7 Power Flex permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré à l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toute situation de nettoyage et pour tout type d'objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Le K 7 Power Flex est équipé d'un moteur refroidi à l'eau et a été conçu pour les nettoyages fréquents et les salissures fortes comme celles des allées, des piscines, des vélos ou des grosses voitures. Le large éventail d'équipements comprend un pistolet avec raccord pratique Quick Connect, un flexible haute pression PremiumFlex, un filtre à eau fiable pour protéger la pompe, une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et une rotabuse à jet crayon rotatif. Le réglage de la pression sur la lance d'arrosage VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Autres équipements détaillés : système de détergent Plug ’n’ Clean, poignée télescopique en aluminium, position de stationnement pour garder les accessoires à portée de main.