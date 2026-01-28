Nettoyeur haute pression K 7 Smart Control Flex
Pour plus de puissance : le nettoyeur haute pression K 7 Smart Control Flex avec flexible PremiumFlex et pistolet G 180 Q Smart Control adapté aux salissures tenaces sur les terrasses, les allées et les voitures.
Il suffit de connecter le nettoyeur haute pression K 7 Smart Control Flex à l'application Kärcher Home & Garden sur le smartphone via le Bluetooth pour bénéficier d'un nettoyage encore plus facile et plus efficace. L'assistant d'application intégré à l'application fournit en effet des conseils et astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. L'application offre en outre de nombreuses autres fonctions utiles comme une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail service Kärcher. L'appareil est doté d'un mode boost pour une puissance accrue afin que même les saletés tenaces ne soient plus un problème. Les niveaux de pression se règlent aussi bien sur le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD qu'à l'aide de l'assistant d'application qui les transmet au pistolet via l'application – pour que le nettoyage se passe sans problème. Autres équipements détaillés : lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 pour des utilisations variées sans changement de lance d'arrosage, flexible haute pression PremiumFlex, système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, poignée télescopique en aluminium de grande qualité pour un transport et un rangement simplifiés, position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Connexion Bluetooth à l'application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,3
|Poids emballage inclus (kg)
|22,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|458 x 330 x 669
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- Smart Services / Features dans l'appli
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobilehomes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon