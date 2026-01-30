Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté se règle sur la lance d'arrosage fournie et peut être vérifié sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control, assurant un contrôle optimal et permettant d'appliquer la pression idéale en fonction de la surface. Le détergent peut être appliqué rapidement et aisément par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Power Control de Kärcher séduit en outre par sa poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut aussi servir de deuxième poignée de transport permettant de soulever l'appareil très facilement et de le ranger sur une étagère ou dans un coffre. Le Home & Pipe Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 1, 500 ml de détergent Patio & Deck et le flexible de nettoyage de canalisations de 7,5 m.