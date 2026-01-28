Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium est idéal pour éliminer les salissures importantes sur la maison et la voiture. Le moteur refroidi à l'eau et de ce fait durable est conçu pour les nettoyages fréquents et garantit des performances fiables. Parallèlement, l'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex assure le confort et une grande flexibilité. En complément, le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien, permettant ainsi un travail sans fatigue, et grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement et facilement. La lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet différentes qui se règlent aisément en tournant la tête de la lance d'arrosage. De plus, le concept 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Outre le câble, les accessoires se rangent, eux aussi, facilement sur l'appareil tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. Pour une assistance optimale lors de l'utilisation, l'application Kärcher Home & Garden fournit un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces utiles.