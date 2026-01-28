De K 7 Comfort Premium hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van zware vervuiling rondom het huis en de auto. De watergekoelde en daardoor duurzame motor is ontworpen voor frequente reinigingstaken en garandeert betrouwbare prestaties. De geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang biedt gemak en grote flexibiliteit. Daarnaast vermindert het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool de houdkracht merkbaar, wat moeiteloos werken mogelijk maakt, en dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 verschillende spuitpatronen die handig kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, passend bij de uit te voeren taak. Naast de kabel kunnen ook de toebehoren eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Voor de best mogelijke ondersteuning tijdens het gebruik biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerde toepassingshulp en handige tips en tricks.