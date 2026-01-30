Nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Car & Home
Nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Car & Home doté d'un rendement surfacique de 40 m²/h, d'un moteur refroidi à l'eau, d'un flexible PremiumFlex et d'un enrouleur de flexible. Car Kit & Home Kit inclus.
Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Car & Home est idéal pour éliminer les salissures de moyenne intensité autour de la maison et sur la voiture. Équipé d'un moteur robuste refroidi à l'eau, cet appareil fournit une puissance de nettoyage élevée constante. Inclut le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades ainsi que le Car Kit comprenant une brosse de lavage rotative avec embout interchangeable, une lingette en microfibres et 1 litre de shampoing voitures. L'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex souple permet un maniement pratique et assure une grande liberté de mouvement. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien pour une expérience de nettoyage sans fatigue. Le système Quick Connect permet de brancher et de débrancher rapidement le flexible haute pression. La lance d'arrosage Multi Jet 4 en 1 alterne entre 4 formes de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage et s'adapte ainsi aux différentes tâches de nettoyage. Le concept de détergent 2 en 1 offre du confort et une application parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent sur l'appareil pour un format compact. Une assistance est fournie par l'application Kärcher Home & Garden avec assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces utiles.
Caractéristiques et avantages
Concept astucieux de l'appareil
- La conception de l'appareil inclut des entrées et des sorties de câble et de tuyau bien agencées. Cela permet de se déplacer et de travailler en toute liberté et facilite de manière générale le maniement des câbles et des tuyaux.
- Une orientation correcte des appareils avec le raccord de tuyau et de câble en direction de la source de courant et d'eau augmente considérablement le confort pendant le nettoyage.
Pistolet Comfort avec COMFORT!Hold et Quick Connect
- COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées pour le nettoyage de surfaces étendues.
- Raccord Quick Connect pour une fixation facile du flexible haute pression.
Multi Jet 4 en 1
- De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation.
- Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Concept de détergent 2Way!Wash™
- Le concept innovant pour les détergents offre une flexibilité maximale et un dosage optimal pour toutes les tâches de nettoyage.
- La dispense du détergent peut se faire via l'appareil et la buse Multi Jet ou, pour augmenter la quantité de mousse, via le canon à mousse avec dosage de détergent inclus.
- Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 25 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,3
|Poids emballage inclus (kg)
|23,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ²⁾ Condition des tests internes : le débit du nettoyeur haute pression est de 40 % de celui d'un tuyau d'arrosage, tout en réduisant de moitié le temps de nettoyage. Le débit, l'économie réelle d'eau et de temps varient en fonction de la classe de l'appareil, du degré de salissure et du lieu d'habitation.
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l
- Car Kit: K 5 : brosse de lavage rotative, embout interchangeable Car & Bike, lingette en microfibres, shampoing voitures 3 en 1, 1 l
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduction de la pression de maintien côté pistolet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept de détergent 2Way!Wash™
- Réglage du détergent lors de l'utilisation du canon à mousse
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: Avec système d'enroulement rapide
- Roues avec finition à composants souples
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Façades
Piéces détachées K 5 Comfort Premium Car & Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.