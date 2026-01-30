Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Car & Home est idéal pour éliminer les salissures de moyenne intensité autour de la maison et sur la voiture. Équipé d'un moteur robuste refroidi à l'eau, cet appareil fournit une puissance de nettoyage élevée constante. Inclut le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades ainsi que le Car Kit comprenant une brosse de lavage rotative avec embout interchangeable, une lingette en microfibres et 1 litre de shampoing voitures. L'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex souple permet un maniement pratique et assure une grande liberté de mouvement. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien pour une expérience de nettoyage sans fatigue. Le système Quick Connect permet de brancher et de débrancher rapidement le flexible haute pression. La lance d'arrosage Multi Jet 4 en 1 alterne entre 4 formes de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage et s'adapte ainsi aux différentes tâches de nettoyage. Le concept de détergent 2 en 1 offre du confort et une application parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent sur l'appareil pour un format compact. Une assistance est fournie par l'application Kärcher Home & Garden avec assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces utiles.