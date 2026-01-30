L'application Kärcher Home & Garden transforme tout utilisateur en expert en nettoyage et permet un résultat de nettoyage encore plus en profondeur avec le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control. L'application comprend un assistant d'application utile qui fournit à l'utilisateur des conseils et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage ainsi qu'un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et l'accès au portail de service Kärcher. L'appareil est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord Quick Connect. Le niveau de pression se règle sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle optimal lors de toutes les tâches de nettoyage. Poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement pratiques, flexible d'aspiration pour une application aisée des détergents, supports pratiques pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que flexible de 5 mètres. Le Car & Home Kit permet un nettoyage manuel efficace des véhicules et un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Il inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse ainsi que 500 ml de shampoing voitures, le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent Patio & Deck.