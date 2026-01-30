Nettoyeur haute pression K 2 Power Control Car & Home
Avec un assistant d'application via l'appli : le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control, par exemple pour le nettoyage des vélos ou du mobilier de jardin. Car & Home Kit inclus.
L'application Kärcher Home & Garden transforme tout utilisateur en expert en nettoyage et permet un résultat de nettoyage encore plus en profondeur avec le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control. L'application comprend un assistant d'application utile qui fournit à l'utilisateur des conseils et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage ainsi qu'un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et l'accès au portail de service Kärcher. L'appareil est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord Quick Connect. Le niveau de pression se règle sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle optimal lors de toutes les tâches de nettoyage. Poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement pratiques, flexible d'aspiration pour une application aisée des détergents, supports pratiques pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que flexible de 5 mètres. Le Car & Home Kit permet un nettoyage manuel efficace des véhicules et un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Il inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse ainsi que 500 ml de shampoing voitures, le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent Patio & Deck.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet et lances d'arrosage avec Quick ConnectIl suffit de fixer et de tourner les deux lances d'arrosage différentes disponibles en fonction des besoins. Réglage optimal de la pression : 3 niveaux de pression et un mode détergent sont disponibles au choix. Contrôle facile : des symboles sur les lances d'arrosage indiquent les réglages effectués.
Poignée télescopique réglable en hauteurPermet de tirer l'appareil à une hauteur confortable. Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Flexible d'aspiration intégré
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Facile d'utilisation. Flexible d'aspiration pour l'utilisation de détergents.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4
|Poids emballage inclus (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|246 x 280 x 586
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Car Kit: Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 135 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 5 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 2 Power Control Car & Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.