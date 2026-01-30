De Kärcher Home & Garden-app maakt van elke gebruiker een schoonmaakexpert – en maakt een grondiger schoonmaakresultaat mogelijk met de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger. De app bevat de handige toepassingsadviseur die de gebruiker bijstaat met praktische tips en trics voor elke schoonmaaktaak. De app biedt ook een uitgebreide service inclusief informatie over het apparaat en het Kärcher Service-portaal. Het apparaat is voorzien van een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect adapter. Het drukniveau kan direct op de Vario Power spuitlans worden ingesteld – voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Verder heeft het apparaat een in hoogte verstelbare telescoopsteel voor comfortabel transport, een zuigslang voor het moeiteloos aanbrengen van reinigingsmiddelen, praktische houders voor accessoires, een hogedrukpistool en een -slang van 5 meter.