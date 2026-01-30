Hogedrukreiniger K 2 Power Control Car & Home
Met ondersteuning van de Kärcher H&G app: de Kärcher K 2 Power Control Car & Home hogedrukreiniger voor het reinigen van bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.
De Kärcher Home & Garden-app maakt van elke gebruiker een schoonmaakexpert – en maakt een grondiger schoonmaakresultaat mogelijk met de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger. De app bevat de handige toepassingsadviseur die de gebruiker bijstaat met praktische tips en trics voor elke schoonmaaktaak. De app biedt ook een uitgebreide service inclusief informatie over het apparaat en het Kärcher Service-portaal. Het apparaat is voorzien van een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect adapter. Het drukniveau kan direct op de Vario Power spuitlans worden ingesteld – voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Verder heeft het apparaat een in hoogte verstelbare telescoopsteel voor comfortabel transport, een zuigslang voor het moeiteloos aanbrengen van reinigingsmiddelen, praktische houders voor accessoires, een hogedrukpistool en een -slang van 5 meter.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Pistool en lansen met Quick ConnectEenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar. Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau. Eenvoudige bediening: symbolen op de spuitlansen geven de instellingen weer.
In hoogte verstelbare telescoopsteelVoor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken. Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.
Geïntegreerde zuigslang
- Voor een snelle, handige en comfortabele aanbrenging van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kan eenvoudig worden gebruikt. Aanzuigslang voor het gebruik van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|246 x 280 x 586
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 5 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Power Control Car & Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.