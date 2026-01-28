Nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control Flex Home
Le K 4 Power Control Premium Flex avec flexible PremiumFlex et pistolet G 160 Q Power Control est adapté aux salissures de moyenne intensité autour de la maison et aux voitures. Home Kit inclus.
Le nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control Flex Home permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance d'arrosage et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Grâce à l'enrouleur de flexible pratique, le maniement tout entier devient un jeu d'enfant. Avec Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Parmi les autres équipements du K 4 Premium Power Control Flex, on trouve le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, le flexible haute pression PremiumFlex pour une utilisation pratique, la poignée télescopique pour un transport aisé, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Dispositif d'enfichage innovant des bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,2
|Poids emballage inclus (kg)
|18
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l
- Pistolet haute pression: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures