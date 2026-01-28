Le nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control Flex Home permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance d'arrosage et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Grâce à l'enrouleur de flexible pratique, le maniement tout entier devient un jeu d'enfant. Avec Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Parmi les autres équipements du K 4 Premium Power Control Flex, on trouve le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, le flexible haute pression PremiumFlex pour une utilisation pratique, la poignée télescopique pour un transport aisé, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.