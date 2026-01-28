Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Flex Home
De K 4 Power Control Premium Flex met PremiumFlex slang en G 160 Q Power Control pistool. Incl. Home Kit met de T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen en gevel reinigingsmiddel.
Met de K 4 Premium Power Control Flex Home hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of te controleren op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De algehele bediening is zeer eenvoudig dankzij de handige slanghaspel. Inclusief Home Kit met de T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen en gevel reinigingsmiddel voor spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Andere uitrustingsdetails van de K 4 Premium Power Control Flex zijn het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat te klikken, plus het spuitpistool en een parkeerpositie voor altijd gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen
PremiumFlex hogedrukslang
Home & Garden app
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
Uitstekende prestatie
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|18
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.