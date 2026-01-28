Met de K 4 Premium Power Control Flex Home hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of te controleren op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De algehele bediening is zeer eenvoudig dankzij de handige slanghaspel. Inclusief Home Kit met de T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen en gevel reinigingsmiddel voor spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Andere uitrustingsdetails van de K 4 Premium Power Control Flex zijn het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat te klikken, plus het spuitpistool en een parkeerpositie voor altijd gemakkelijk toegankelijke accessoires.