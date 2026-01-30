Le K 4 Comfort Premium est un nettoyeur haute pression performant et pratique, idéal pour l'élimination des salissures de moyenne intensité autour de la maison et sur la voiture. Son moteur refroidi à l'eau durable garantit des performances constantes tandis que l'enrouleur de flexible avec flexible PremiumFlex assure une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit l'effort de maintien jusqu'à 50 % pour un travail sans fatigue. Par ailleurs, le système Quick Connect permet de raccorder rapidement le flexible haute pression. La lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet différentes qui se règlent en tournant sa tête. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades pour le nettoyage de surfaces étendues. De plus, le concept 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent sur l'appareil tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. L'appli Kärcher Home & Garden fournit un assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces. La fourniture inclut 1 litre de détergent.