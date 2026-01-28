Nettoyeur haute pression K 5 Premium Power Control Flex
Pour une meilleure maîtrise : le K 5 Premium Power Control Flex avec flexible PremiumFlex et pistolet G 160 Q Power Control est adapté aux salissures tenaces autour de la maison. Enrouleur de flexible inclus.
Le nettoyeur haute pression K 5 Premium Power Control Flex permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré à l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toute situation de nettoyage et pour tout type d'objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance d'arrosage et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Le nettoyeur haute pression séduit en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, le flexible haute pression PremiumFlex pour une utilisation confortable, une poignée télescopique en aluminium de haute qualité pour un transport aisé, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression dans l'appareil et dans le pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main. Grâce à l'enrouleur de flexible pratique, le maniement devient un jeu d'enfant.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,5
|Poids emballage inclus (kg)
|16,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau